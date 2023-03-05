التشكيل المتوقع لقمة ليفربول ومانشستر يونايتد

تترقب الجماهير مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب “أنفيلد”، اليوم الأحد عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل قمة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، فيما يقع مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

التشكيل المتوقع

وكشفت شبكة “هو سكورد” عن التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم، حيث أشارت إلى أن يورجن كلوب وتين هاج، سيدفعان بالقوة الضاربة منذ البداية، لتقديم انطلاقة قوية، أملًا في هز الشباك مبكرًا.

ويتوقع أن يبدأ الريدز مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم، بالتشكيل التالي؛ أليسون بيكر، روبرتسون، فان دايك، جويل ماتيب، ألكسندر أرنولد، فابينيو، جوردان هندرسون، ستيفان بايتيتش، كودي جاكبو، دييغو جوتا ومحمد صلاح.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ دافيد دي خيا، دالوت، فاران، مارتينيز، شاو، كاسيميرو، فريد، برونو فيرنانديز، أنتوني، فيجهورست وماركوس راشفورد.