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ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا

التشكيل المتوقع لكلاسيكو الريال وبرشلونة

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٣ مساءً
التشكيل المتوقع لكلاسيكو الريال وبرشلونة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير كلاسيكو الريال وبرشلونة ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الريال وبرشلونة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الريال وبرشلونة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، اليوم الخميس عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، وذلك في ذهاب منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لتحقيق الفوز، لتسهيل مهمته في التأهل، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يطمح برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل في لقاء الإياب الذي سيُقام على أرضه.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

التشكيل المتوقع للكلاسيكو

ويتوقع أن يبدأ المرينغي مباراة الريال وبرشلونة اليوم، بالتشكيل التالي؛ حراسة المرمى: تيبو كورتوا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، روديجر، ناتشو، كامافينجا “تشواميني”، توني كروس، لوكا مودريتش، فالفيردي، فينيسيوس وكريم بنزيما.

ريال مدريد في الدوري الإسباني
لاعبو الريال – المصدر @realmadriden

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ تير شتيجن، كوندي، أراوخو، كريستنسين وبالدي، سرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، جافي، كيسي “سيرجي روبرتو”، رافينيا وفيران توريس.

نادي برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @fcbarcelona_ara
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