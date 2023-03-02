التشكيل المتوقع لكلاسيكو الريال وبرشلونة

تترقب الجماهير كلاسيكو الريال وبرشلونة ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الريال وبرشلونة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الريال وبرشلونة على ملعب “سانتياجو برنابيو”، اليوم الخميس عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، وذلك في ذهاب منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لتحقيق الفوز، لتسهيل مهمته في التأهل، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، فيما يطمح برشلونة لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل في لقاء الإياب الذي سيُقام على أرضه.

التشكيل المتوقع للكلاسيكو

ويتوقع أن يبدأ المرينغي مباراة الريال وبرشلونة اليوم، بالتشكيل التالي؛ حراسة المرمى: تيبو كورتوا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، روديجر، ناتشو، كامافينجا “تشواميني”، توني كروس، لوكا مودريتش، فالفيردي، فينيسيوس وكريم بنزيما.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ تير شتيجن، كوندي، أراوخو، كريستنسين وبالدي، سرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، جافي، كيسي “سيرجي روبرتو”، رافينيا وفيران توريس.