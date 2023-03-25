التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والبرازيل

ينتظر الجمهور مباراة المغرب والبرازيل الودية اليوم، في أول ظهور لأسود الأطلس بعد التألق في بطولة كأس العالم 2022.

مواجهة المغرب والبرازيل

وتُقام مباراة المغرب والبرازيل، عند الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، على ملعب طنجة، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا، وسيتم إذاعتها عبر القناة الرياضية المغربية.

وخطف منتخب المغرب الأول لكرة القدم الأنظار خلال مشاركته في كأس العالم 2022، وتفوق على الكبار، ليُنهي المونديال في المركز الرابع، وتطمح الجماهير لمواصلة تألقه وتحقيق نتيجة إيجابية ضد البرازيل اليوم.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ويتوقع أن يبدأ أسود الأطلس مباراة المغرب والبرازيل اليوم، بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، يحيى عطية الله، أشرف داري، نايف أكرد، أشرف حكيمي، سفيان أمرابط، عبدالإله الصابيري، عز الدين أوناحي، حكيم زياش، عبد الصمد الزلزولي ويوسف النصيري.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ إيديرسون، رينان لودي، إيدير ميليتاو، ماركينيوس، إيمرسون رويال، كارلوس كاسيميرو، لوكاس باكيتا، رودريجو جويس، فينيسيوس جونيور، أنتوني وريتشارليسون.