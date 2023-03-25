التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والبرازيل

توخيل: البايرن يُمكنه المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي 70 وظيفة شاغرة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية صحيفة أمريكية: كابوس مخيف لـ أمريكا بسبب روسيا والصين شؤون الحرمين تحدد مواقع إجابة السائلين من ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام الشباب الأكثر تسديدًا في دوري روشن الثلوج تكسو مرتفعات تبوك باللون الأبيض مسلسل الأجهر يتصدر مواقع التواصل في مصر رئيس وزراء ماليزيا: السعودية هي الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط رئيس الوزراء الماليزي عبر تويتر: زيارتي للسعودية إيجابية للغاية قتلى وجرحى في هجوم على موكب وزير الدفاع اليمني
ينتظر الجمهور مباراة المغرب والبرازيل الودية اليوم، في أول ظهور لأسود الأطلس بعد التألق في بطولة كأس العالم 2022.
وتُقام مباراة المغرب والبرازيل، عند الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت السعودية، على ملعب طنجة، وذلك بالتزامن مع أيام فيفا، وسيتم إذاعتها عبر القناة الرياضية المغربية.
وخطف منتخب المغرب الأول لكرة القدم الأنظار خلال مشاركته في كأس العالم 2022، وتفوق على الكبار، ليُنهي المونديال في المركز الرابع، وتطمح الجماهير لمواصلة تألقه وتحقيق نتيجة إيجابية ضد البرازيل اليوم.
ويتوقع أن يبدأ أسود الأطلس مباراة المغرب والبرازيل اليوم، بالتشكيل التالي؛ ياسين بونو، يحيى عطية الله، أشرف داري، نايف أكرد، أشرف حكيمي، سفيان أمرابط، عبدالإله الصابيري، عز الدين أوناحي، حكيم زياش، عبد الصمد الزلزولي ويوسف النصيري.
على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ إيديرسون، رينان لودي، إيدير ميليتاو، ماركينيوس، إيمرسون رويال، كارلوس كاسيميرو، لوكاس باكيتا، رودريجو جويس، فينيسيوس جونيور، أنتوني وريتشارليسون.