التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول

تترقب الجماهير مباراة ريال مدريد ضد ليفربول، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف بطاقة التأهل.

مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

ومن المقرر أن يلعب ريال مدريد ضد ليفربول على ملعب “سانتياجو برنابيو”، اليوم الأربعاء عند الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قد نجح في تحقيق فوز كبير في لقاء الذهاب الذي أُقيم على ملعب “أنفيلد”، حيث فاز بنتيجة 5\2، ويطمح لتكرار الفوز وسط جمهوره، فيما يسعى ليفربول لتحقيق مفاجأة والإطاحة بالمرينغي.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ليفربول، لن تدفع مدرب المرينغي، كارلو أنشيلوتي لإراحة عناصره الأساسية، حيث سيستعيد خدمات الفرنسي كريم بنزيما، ليلعب بجانب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ويتوقع أن يبدأ المرينغي مباراة ريال مدريد ضد ليفربول بالتشكيل التالي؛ تيبو كورتوا، ناتشو، روديجر، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، كامافينجا، توني كروس، لوكا مودريتش، فالفيردي، فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مباراة اليوم، بالتشكيل التالي؛ أليسون بيكر، روبرتسون، كوناتي، فيرجيل فان دايك، ألكسندر أرنولد، فابينيو، ميلنر، إيليوت، نونيز، جاكبو ومحمد صلاح.