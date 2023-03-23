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التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية ضد فنزويلا

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية ضد فنزويلا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لمواجهة نظيره الفنزويلي وديًا، بالتزامن مع أيام فيفا.

منتخب السعودية يُلاقي فنزويلا

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد فنزويلا، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وستذاع المباراة الودية عبر قنوات SSC.

الأخضر - السعودية وفنزويلا
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وتُعد مباراة السعودية ضد فنزويلا، هي المواجهة الأولى للأخضر منذ مشاركته في نهائيات كأس العالم 2022، ما يحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، خاصة أن المباراة في جدة وبحضور جماهيري.

وتأتي المواجهة المرتقبة ضمن معسكر السعودية الإعدادي حتى يوم 28 مارس الجاري، والذي سيشهد خوضه لمباراة ودية أخرى أمام بوليفيا.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر saff

تشكيل الأخضر المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع رينارد بالعناصر الأساسية في تشكيل منتخب السعودية، أملًا في تحقيق بداية قوية، وهز الشباك مبكرًا، لتسهيل مهمته بالفوز.

ويتوقع أن يبدأ الأخضر مواجهة فنزويلا، بالتشكيل التالي؛ محمد العويس، زكريا هوساوي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، علي البليهي، عبدالرحمن العبود، عبدالرحمن غريب، محمد كنو، هارون كمارا، سالم الدوسري وصالح الشهري.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar
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