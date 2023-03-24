التشكيل المتوقع لمنتخب مصر ضد مالاوي

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تترقب الجماهير مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ضد مالاوي، اليوم الجمعة، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.
وتُقام مباراة مصر ضد مالاوي على استاد الدفاع الجوي، اليوم الجمعة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا “كوت ديفوار 2024”.
وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم قد بدأ مشواره في تصفيات كأس أمم إفريقيا بالفوز على غينيا بهدف دون رد، والخسارة أمام إثيوبيا بثنائية نظيفة، ويحتل المركز الرابع برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع منتخبات المجموعة.
ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة اليوم بقيادة نجم ليفربول، محمد صلاح، على أن يدفع بمحمد هاني كظهير أيمن، ومصطفى محمد في الهجوم.
ويتوقع أن يبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، محمود حمادة، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، عمر مرموش، مصطفى محمد ومحمد صلاح.