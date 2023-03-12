شهدت منافسات الجولة الـ20 “جولة يوم العلم” من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من الهلال والباطن، ليُزين 3 من لاعبي كل فريق التشكيل المثالي.

تألق لاعبي الهلال والباطن

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، والتي شهدت تواجد 3 لاعبين من الهلال، وهم؛ سلمان الفرج، البيروفي أندريه كاريلو والنيجيري أوديون إيغالو.

كما تواجد الثلاثي حارس المرمى الأوروغوياني مارتن كامبانيا، الغاني مودسيرو ساليفو ومحمد ناجي، بعدما ساهموا في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لفوزه الثاني هذا الموسم، بتجاوز الخليج بهدف دون رد.

ومنحت شبكة “سوفاسكور”، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، المغربي مراد باتنا التقييم الأعلى في الجولة الـ20 بـ9 درجات، بعدما سجل ثنائية النموذجي في شباك أبها، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2\2.

تشكيل الجولة بدوري روشن

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى الباطن، كامبانيا، وفي الدفاع، زميليه ساليفو ومحمد ناجي، بجانب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد شراحيلي.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي، كل من؛ رومارينيو “الاتحاد”، كاكو “التعاون”، سانتي مينا “الشباب” ومراد باتنا، بالإضافة إلى الثلاثي الهلالي، سلمان الفرج، كاريلو وإيغالو.