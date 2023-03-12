الجاسر: طيران الرياض تمثل انبثاق فجر جديد لمستقبل النقل الجوي بالمملكة مدرب الشباب: مباراة القوة الجوية صعبة وهدفنا اللقب سيول عسير ترسم لوحة جمالية بمنتزه الحبلة تأجيل جلسة محاكمة المتهمة بقتل المبتعث السعودي الغريبي طيران الرياض تعزز موقع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية ضبط 133 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع رحلات طيران الرياض تستهدف 100 وجهة حول العالم الباطن يسعى لمواصلة انتفاضته أمام الوحدة ولي العهد يقود صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي 11 ساعة جراحية لاستئصال ورم نادر من قلب مريض بمكة
شهدت منافسات الجولة الـ20 “جولة يوم العلم” من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من الهلال والباطن، ليُزين 3 من لاعبي كل فريق التشكيل المثالي.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، والتي شهدت تواجد 3 لاعبين من الهلال، وهم؛ سلمان الفرج، البيروفي أندريه كاريلو والنيجيري أوديون إيغالو.
كما تواجد الثلاثي حارس المرمى الأوروغوياني مارتن كامبانيا، الغاني مودسيرو ساليفو ومحمد ناجي، بعدما ساهموا في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لفوزه الثاني هذا الموسم، بتجاوز الخليج بهدف دون رد.
ومنحت شبكة “سوفاسكور”، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، المغربي مراد باتنا التقييم الأعلى في الجولة الـ20 بـ9 درجات، بعدما سجل ثنائية النموذجي في شباك أبها، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2\2.
وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس مرمى الباطن، كامبانيا، وفي الدفاع، زميليه ساليفو ومحمد ناجي، بجانب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد شراحيلي.
ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي، كل من؛ رومارينيو “الاتحاد”، كاكو “التعاون”، سانتي مينا “الشباب” ومراد باتنا، بالإضافة إلى الثلاثي الهلالي، سلمان الفرج، كاريلو وإيغالو.