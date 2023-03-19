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شهدت تواجد 3 لاعبين بالاتحاد

التشكيل المثالي للجولة الـ21 من دوري روشن

الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ مساءً
التشكيل المثالي للجولة الـ21 من دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليُزين 3 من لاعبيه التشكيل المثالي.

تألق الاتحاد في دوري روشن

وكشفت شبكة الإحصائيات “سوفاسكور”، عن التشكيلة المثالية للجولة الـ21 من دوري روشن السعودي، والتي شهدت تواجد 3 لاعبين من الاتحاد، وهم؛ عبدالرحمن العبود، البرازيلي إيغور كورونادو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

ومنحت “سوفاسكور”، عبدالرزاق حمدالله التقييم الأعلى في الجولة الـ21، حيث حصل على 9.8 درجات، بعد تسجيله لهاتريك في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، فيما نال كورونادو ثاني أعلى تقييم بـ8.6 درجات.

وحصل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، النيجيري أوديون إيغالو على ثالث أعلى تقييم في الجولة الماضية من دوري روشن السعودي بـ8.5 درجات، بعد تألقه ضد الاتفاق، وتسجله لهدف.

إيغالو
إيغالو – المصدر spl

احتفال تشكيل الجولة الـ21

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ21، كالتالي؛ حارس مرمى الباطن، مارتن كامبانيا، وفي الدفاع، علي السالم “العدالة”، أوسكار دوراتي “الوحدة”، وحسان تمبكتي “الشباب”.

ويتواجد في وسط وهجوم التشكيل المثالي، كل من؛ عبدالله العمار “ضمك”، لوكاس سوزا “الخليج”، والثلاثي الاتحادي كورونادو، العبود وحمدالله، بالإضافة إلى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إيغالو وأندريه كاريلو.

دوري روشن السعودي
تشكيل الجولة
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