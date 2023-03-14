التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الهلال والفتح

حسم التعادل الإيجابي، الشوط الأول من مباراة الهلال والفتح في ربع نهائي كأس الملك.

وكان محمد كنو سجل الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول، ثم نجح بعدها اللاعب فراس البريكان في إحراز هدف التعادل لـ الفتح في الدقيقة الـ25 مستغلًا خطأ في تمركز لاعبي الأزرق.

الفائز من مباراة اليوم بين الفريقين، سيواجه فريق الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك في أبريل المقبل.