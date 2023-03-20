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في الدوري الإسباني

التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ صباحاً
التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعد أن سجل اللاعب الأوروجوياني أروخو مدافع برشلونة هدفًا بالخطأ في مرماه.

ثم ظل برشلونة يُقاتل، حتى تمكن اللاعب الإسباني سيرجي روبيرتو من إحراز هدف التعادل للنادي الكتالوني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

برشلونة وريال مدريد

وجاء تشكيل برشلونة مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، جافي، ليفاندوفسكي، كريستنسن، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، بالدي”.

برشلونة ضد الريال - برشلونة وريال مدريد

أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر”.

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