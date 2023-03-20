التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد

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حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.
ريال مدريد يفتتح التسجيل، رأسية آراخو تغالط الحارس تير شتيغن#الدوري_الإسباني | #كلاسيكو_الارض | #برشلونه_ريال_مدريد #LaLiga | #beINLiga pic.twitter.com/cCUZW6MoSo
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 19, 2023
وكان ريال مدريد تقدم بالهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعد أن سجل اللاعب الأوروجوياني أروخو مدافع برشلونة هدفًا بالخطأ في مرماه.
ثم ظل برشلونة يُقاتل، حتى تمكن اللاعب الإسباني سيرجي روبيرتو من إحراز هدف التعادل للنادي الكتالوني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وجاء تشكيل برشلونة مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، جافي، ليفاندوفسكي، كريستنسن، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، بالدي”.
أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، إيدر ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر”.