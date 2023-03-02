التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الهلال والوحدة

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حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة الهلال والوحدة بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
بمهارة فردية .. ميشايل يمنح التقدم لـ #الهلال في الدقيقة الثانية #المواطن_الرياضي #دوري_روشن_السعودي #الهلال_الوحدة #الوحدة_الهلال pic.twitter.com/eDUgsSMJxr
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) March 2, 2023
وكان البرازيلي ميشايل ديلجادو تقدم بالهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الثانية بعد مهارة فردية مميزة.
ثم نجح الكوستاريكي أوسكار دوارتي في إحراز هدف التعادل لفريق الوحدة بالدقيقة الـ24 مستغلًّا عرضية متقنة من اللاعب المغربي فيصل فجر.
وبدأ أزرق الرياض المباراة بتشكيل مكون من: “محمد العويس في حراسة المرمى، محمد البريك، خليفة الدوسري، علي البليهي، حمد اليامي، جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندري كاريلو، ميشايل ديلجادو، لوسيانو فييتو، أوديون إيجالو”.
أما نادي الوحدة فبدأ اللقاء بتشكيل مكون من: “عبدالقدوس في حراسة المرمى، عبدالله الحافظ، أوسكار دوارتي، عبدالإله بخاري، علي مكي، علاء حجي، وليد باخشوين، فيصل فجر، أنسيلمو، عبدالكريم يودا، رودريجيز”.
أوسكار دوارتي يُحرز هدف التعادل لـ #الوحدة #المواطن_الرياضي #الهلال_الوحدة #الوحدة_الهلال #دوري_روشن pic.twitter.com/Rw0gG3GAro
— المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) March 2, 2023