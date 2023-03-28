التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين السعودية وبوليفيا

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة السعودية وبوليفيا الودية والمقامة حاليًّا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

هدددددف!⚽️

سالم الدوسري يسجل هدف التعادل🇸🇦 السعودية 1 × 1 بوليفيا ⁦#SSC⁩ | ⁧#السعودية_بوليفيا pic.twitter.com/KRLla3BJml — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 28, 2023

وكان مارسيلو مورينو افتتح التسجيل للمنتخب البوليفي في الدقيقة الـ12 من الشوط الأول، ثم نجح سالم الدوسري في إحراز هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة الـ43 من ركلة جزاء.

تشكيلة منتخب السعودية لمواجهة بوليفيا

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، أحمد شراحيلي، ناصر الدوسري، محمد كنو، عبدالله الخيبري، عبدالله الحمدان، عبدالعزيز البيشي، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

د13’ الهدف الأول لـ ⁧بوليفيا⁩ السعودية 0 × 1 بوليفيا ⁦#SSC⁩ | ⁧#السعودية_بوليفيا pic.twitter.com/REcQ4R6rVw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 28, 2023

ويسعى الأخضر إلى الفوز وتعويض خسارته مساء الجمعة الماضية، ضد المنتخب الفنزويلي بنتيجة هدفين لهدف.