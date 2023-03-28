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التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين السعودية وبوليفيا

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ مساءً
التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين السعودية وبوليفيا
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة السعودية وبوليفيا الودية والمقامة حاليًّا على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وكان مارسيلو مورينو افتتح التسجيل للمنتخب البوليفي في الدقيقة الـ12 من الشوط الأول، ثم نجح سالم الدوسري في إحراز هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة الـ43 من ركلة جزاء.

محمد العويس - المنتخب السعودي - السعودية وبوليفيا

تشكيلة منتخب السعودية لمواجهة بوليفيا

وجاءت تشكيلة الأخضر مكونة من: “محمد العويس في حراسة المرمى، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، أحمد شراحيلي، ناصر الدوسري، محمد كنو، عبدالله الخيبري، عبدالله الحمدان، عبدالعزيز البيشي، سالم الدوسري، صالح الشهري”.

محمد كنو - المنتخب السعودي - السعودية وبوليفيا

ويسعى الأخضر إلى الفوز وتعويض خسارته مساء الجمعة الماضية، ضد المنتخب الفنزويلي بنتيجة هدفين لهدف.

 

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