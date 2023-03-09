التعادل السلبي شعار الشوط الأول بين الاتحاد والنصر

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انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر في الجولة الـ20 من بطولة دوري روشن السعودي، بالتعادل السلبي بين الفريقين.
رغم التسلل.. الكرة ترفض دخول مرمى #الاتحاد😨#الاتحاد_النصر | #SSC pic.twitter.com/fkKEAjhB9A
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 9, 2023
وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل الفريقين، حيث حاول كريستيانو رونالدو وعبدالرحمن غريب في مناسبتين إحراز الهدف الأول في شباك الاتحاد، بينما هدد الاتحاد مرمى الحارس النصراوي أيضًا على مرات متباعدة.
ومن المنتظر حسم نتيجة المباراة في الشوط الثاني، كون نتيجة مباراة اليوم ستحدد بطل دوري روشن بنسبة كبيرة في الموسم الجاري.