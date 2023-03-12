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في الجولة الـ27 بالدوري الإنجليزي

التعادل السلبي يحسم مباراة مان يونايتد ضد ساوثهامبتون

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
التعادل السلبي يحسم مباراة مان يونايتد ضد ساوثهامبتون
المواطن - فريق التحرير

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حسم التعادل السلبي، مباراة مان يونايتد ضد ساوثهامبتون التي أُقيمت عصر اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

مان يونايتد ضد ساوثهامبتون

وكان الشوط الأول شهد طرد اللاعب البرازيلي كاسيميرو بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الـ34 بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي ساوثهامبتون.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، ثم بدأ الشوط الثاني وكثف نادي مانشستر يونايتد من هجماته لإحراز الهدف الأول حيث سدد اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديز كرة في العارضة.

مان يونايتد ضد ساوثهامبتون

ولم يحدث أي جديد لينتهي لقاء مان يونايتد ضد ساوثهامبتون، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد مانشستر يونايتد 50 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد ساوثهامبتون 22 نقطة في المركز العشرين والأخير.

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي، انتهت بخسارة ليفربول أمام بورنموث بهدف دون رد، وفوز إيفرتون على برينتفورد بهدف دون رد، بينما تعادل ليدز يونايتد مع برايتون بهدفين لكل فريق، وفاز توتنهام هوتسبير على نوتنجهام فورست بثلاثية لهدف، بينما فاز تشيلسي على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف، وفاز مانشستر سيتي على كريستال بالاس بهدف دون رد.

بينما في مباريات اليوم، فاز آرسنال على فولهام بثلاثية دون رد، وتعادل مانشستر يونايتد بدون أهداف مع ساوثهامبتون، وتعادل وست هام يونايتد مع أستون فيلا بهدف لكل فريق، وتُقام حاليًا مباراة نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون.

مان يونايتد ضد ساوثهامبتون

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