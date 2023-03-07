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في الجولة الـ24 من دوري يلو

التعادل السلبي يُخيم على الشوط الأول بين الأهلي ونجران

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٦ مساءً
التعادل السلبي يُخيم على الشوط الأول بين الأهلي ونجران
المواطن - فريق التحرير

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خيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الأهلي ونجران ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة دوري يلو.

إهدار فرصة محققة لـ الأهلي

وبدأت المباراة بإهدار هيثم عسيري فرصة إحراز الهدف الأول للراقي في الدقيقة الثانية مع بداية المباراة بعد تلقيه عرضية متقنة من اللاعب الجامبي مودو بارو”.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة مقامة حاليًا على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.

الأهلي ونجران - دوري يلو

تشكيل الأهلي للمباراة

وجاء تشكيل الراقي مكونًا من: ” محمد الربيعي، ريان حامد، باستوس، نايف كريري، إبراهيم الزبيدي، هشام فايق، ميليسي، زياد الجهني، هيثم عسيري، مودو بارو، حسن العلي، هيثم عسيري”.

وكانت مباريات الجولة الـ24 من دوري يلو، انطلقت أمس بتعادل الرياض والعربي بثلاثية لكل فريق، وتعادل بين القادسية والحزم بهدف لكل فريق، وفاز الأخدود على هجر بثنائية مقابل هدف، وفي مباريات اليوم تعادل القيصومة مع الفيصلي بهدف لكل فريق، وفاز الخلود على الشعلة بثنائية دون رد، بينما تقام مباراة جدة ضد العين اليوم في تمام الساعة الثامنة والثلث مساءً بتوقيت المملكة حيث تقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وقبل المباراة، يتواجد الراقي في المركز الثاني برصيد 49 نقطة في جدول ترتيب دوري يلو، بينما يتواجد نادي نجران في المركز السابع عشر ” قبل الأخير” برصيد 19 نقطة.

 

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