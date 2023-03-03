التعادل يحسم الشوط الأول بين الخليج والاتحاد

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الخليج والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الخليج والاتحاد يتعادلان

وانطلقت مواجهة الخليج والاتحاد المقامة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وضغط العميد بقوة، بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي مبكرًا، ولكن ظهر الدفاع بشكل متماسك، ما صعب مهمته.

واستمرت المحاولات وسط أفضلية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلا أنهم فشلوا في تحويل الفرص إلى أهداف، وتشكيل خطورة كبيرة، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

ومن المتوقع أن يبدأ العميد الشوط الثاني من مباراة الخليج والاتحاد بشكل ضاغط، أملًا في هز الشباك وتحقيق الفوز، لمواصلة ملاحقة النصر على الصدارة، فيما سيحاول أصحاب الأرض تحقيق نتيجة إيجابية.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.