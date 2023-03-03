Icon

مقيم أفغاني يتحدث لهجة قبيلة شمر بإتقان Icon الاتحاد في صدارة دوري روشن مؤقتًا بثلاثية في الخليج Icon أكثر من 300 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي Icon رابح صقر يتألق في حفل استثنائي: احنا صناع الحراك الفني Icon ضبط مقيم وثق ونشر محتوى مرئيًّا لرجل أمن أثناء أداء عمله بالرياض Icon محلل الأرصاد: الموجة الشتوية انتهت والآن نعيش تقلبات جوية Icon رصد إصابات بمرض جلدي نادر ينتقل عبر القطط في بريطانيا Icon التعادل يحسم الشوط الأول بين الخليج والاتحاد Icon الرائد والاتفاق يتعادلان إيجابيًا بالشوط الأول Icon اليابان تكتشف 7 آلاف جزيرة منسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

التعادل يحسم الشوط الأول بين الخليج والاتحاد

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
التعادل يحسم الشوط الأول بين الخليج والاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الخليج والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الخليج والاتحاد يتعادلان

وانطلقت مواجهة الخليج والاتحاد المقامة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وضغط العميد بقوة، بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي مبكرًا، ولكن ظهر الدفاع بشكل متماسك، ما صعب مهمته.

الخليج ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

واستمرت المحاولات وسط أفضلية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلا أنهم فشلوا في تحويل الفرص إلى أهداف، وتشكيل خطورة كبيرة، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول.

الخليج ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

ومن المتوقع أن يبدأ العميد الشوط الثاني من مباراة الخليج والاتحاد بشكل ضاغط، أملًا في هز الشباك وتحقيق الفوز، لمواصلة ملاحقة النصر على الصدارة، فيما سيحاول أصحاب الأرض تحقيق نتيجة إيجابية.

الخليج والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثاني برصيد 41 نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو
الرياضة

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو

الرياضة
تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو معينة على تيك توك
تكنولوجيا

تطوير أداة رقابة أسرية لحظر مقاطع فيديو...

تكنولوجيا
بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي الفضاء في جدة
السعودية اليوم

بدء تطبيق المرحلة الثانية من تسوير الأراضي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63 من الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 63...

السعودية اليوم
القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات خارج المملكة
السعودية اليوم

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية: حظر المشاركة بفعاليات...

السعودية اليوم
وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث...

حصاد اليوم
مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس الصورة اللائقة للمملكة
السعودية اليوم

مالك إسطبل لـ”المواطن”: سباق كأس السعودية يعكس...

السعودية اليوم
الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار سنويًا
الرياضة

الاتحاد يُغري ميسي بـ 94 مليون دولار...

الرياضة