Icon

في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء Icon أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء Icon العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة Icon من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي Icon الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة Icon أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن Icon يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم Icon مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران Icon ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب Icon أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات جولة يوم العلم

التعادل يحسم مباراة الاتفاق والوحدة

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
التعادل يحسم مباراة الاتفاق والوحدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مواجهة الاتفاق والوحدة ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الوحدة يتقدم

وانطلقت مواجهة الاتفاق والوحدة التي أُقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط ضغط من الفريقين لهز الشباك مبكرًا، ولكن ظهر الدفاع بشكل مميز.

ونجح علاء حجي في فض اشتباك التعادل السلبي برأسية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 22، لينتفض فارس الدهناء بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتفاق والوحدة بتقدم فرسان مكة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر spl

تعادل الاتفاق والوحدة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل أفضل، وضغط بقوة، قبل أن يحصل على ركلة جزاء؛ سددها روبين كوايسون بنجاح عند الدقيقة 70.

الاتفاق ضد الوحدة
جانب من المباراة – المصدر spl

وانتفض الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وخطف الثلاث نقاط، وكاد فيتينيو أن يمنح فارس الدهناء الفوز من تسديدة من كرة ثابتة في الوقت بدل الضائع، ولكنها اصطدمت بالقائم، لتنتهي مباراة الاتفاق والوحدة بالتعادل بنتيجة 1-1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة، في المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الوحدة إلى 21 نقطة ليحتل المركز الـ13.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر الإنترنت
العالم

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر...

العالم
تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة
السعودية اليوم

تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية...

السعودية اليوم
منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي
الرياضة

منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي

الرياضة
فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 
العالم

فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 

العالم
أحدث صيحات TikTok المرعبة
العالم

أحدث صيحات TikTok المرعبة

العالم
النصر يستهدف استعادة الصدارة
الرياضة

النصر يستهدف استعادة الصدارة

الرياضة
موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال
الرياضة

موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال

الرياضة
ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر
العالم

ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر

العالم