التعادل يحسم مباراة الاتفاق والوحدة

انتهت، منذ قليل، مواجهة الاتفاق والوحدة ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الوحدة يتقدم

وانطلقت مواجهة الاتفاق والوحدة التي أُقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط ضغط من الفريقين لهز الشباك مبكرًا، ولكن ظهر الدفاع بشكل مميز.

ونجح علاء حجي في فض اشتباك التعادل السلبي برأسية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 22، لينتفض فارس الدهناء بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتفاق والوحدة بتقدم فرسان مكة.

تعادل الاتفاق والوحدة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل أفضل، وضغط بقوة، قبل أن يحصل على ركلة جزاء؛ سددها روبين كوايسون بنجاح عند الدقيقة 70.

وانتفض الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وخطف الثلاث نقاط، وكاد فيتينيو أن يمنح فارس الدهناء الفوز من تسديدة من كرة ثابتة في الوقت بدل الضائع، ولكنها اصطدمت بالقائم، لتنتهي مباراة الاتفاق والوحدة بالتعادل بنتيجة 1-1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة، في المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الوحدة إلى 21 نقطة ليحتل المركز الـ13.