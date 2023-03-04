التعاون يستعيد ذاكرة الانتصارات بعد فقدان 8 نقاط

نجح الفريق الكروي الأول بنادي التعاون في استعادة ذاكرة الانتصارات بعد فقدان 8 نقاط في 3 جولات من أصل آخر 4 جولات في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان سكري القصيم خسر أمام الفتح بنتيجة هدفين لهدف يوم 9 فبراير الماضي في الجولة الـ16 ثم خسر سكري القصيم أمام النصر في الجولة الـ17 يوم 17 فبراير الماضي بثنائية مقابل هدف، وفي الجولة الـ18، فقد التعاون نقطتين بعد التعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق.

ونجح سكري القصيم في الفوز على ضمك بنتيجة هدفين لهدف اليوم وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

التعاون يصعد للمربع الذهبي

وكان اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا أحرز هدف التقدم لـ التعاون بالدقيقة الـ27 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتفوق التعاون بهدف دون رد، ومع بداية الشوط الثاني، تمكن سكري القصيم من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب فهد الرشيدي في الدقيقة الـ47.

ونجح ضمك، بعد ذلك في تقليص الفارق عبر اللاعب منصور حمزي في الدقيقة الـ57.

وأصبح رصيد سكري القصيم بعد الفوز 34 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد فارس الجنوب عند 22 نقطة في المركز التاسع.

مباراة واحدة اليوم

وتُختتم مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري المحترفين، اليوم بإقامة مباراة الشباب والعدالة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.