Icon

نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية أوروبية Icon محمية الإمام تركي بن عبدالله تحتفي باليوم العالمي للحياة الفطرية Icon مرتكبو جرائم سرقة وسلب في قبضة الأمن Icon صيني اختبأ في كهف 14 عامًا بسبب سرقة 4 دولارات Icon التعاون يستعيد ذاكرة الانتصارات بعد فقدان 8 نقاط Icon قائد قوات التحالف: المملكة مستمرة في دعم الأشقاء اليمنيين Icon الإمارات تطلق تأشيرة دخول المناطق الحدودية مدتها 90 يومًا Icon بريطانيا تحذر من وصول هواء القطب الشمالي Icon 4 مباريات غدًا في الدوري الإيطالي Icon مذكرة تفاهم بين المملكة وموزمبيق في المجالات الزراعية والتنمية الريفية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
حقق الفوز اليوم على ضمك

التعاون يستعيد ذاكرة الانتصارات بعد فقدان 8 نقاط

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٤ مساءً
التعاون يستعيد ذاكرة الانتصارات بعد فقدان 8 نقاط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الفريق الكروي الأول بنادي التعاون في استعادة ذاكرة الانتصارات بعد فقدان 8 نقاط في 3 جولات من أصل آخر 4 جولات في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان سكري القصيم خسر أمام الفتح بنتيجة هدفين لهدف يوم 9 فبراير الماضي في الجولة الـ16 ثم خسر سكري القصيم أمام النصر في الجولة الـ17 يوم 17 فبراير الماضي بثنائية مقابل هدف، وفي الجولة الـ18، فقد التعاون نقطتين بعد التعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق.

ونجح سكري القصيم في الفوز على ضمك بنتيجة هدفين لهدف اليوم وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

التعاون يصعد للمربع الذهبي

وكان اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا أحرز هدف التقدم لـ التعاون بالدقيقة الـ27 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتفوق التعاون بهدف دون رد، ومع بداية الشوط الثاني، تمكن سكري القصيم من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب فهد الرشيدي في الدقيقة الـ47.

ونجح ضمك، بعد ذلك في تقليص الفارق عبر اللاعب منصور حمزي في الدقيقة الـ57.

التعاون السعودي

وأصبح رصيد سكري القصيم بعد الفوز 34 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد فارس الجنوب عند 22 نقطة في المركز التاسع.

مباراة واحدة اليوم

وتُختتم مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري المحترفين، اليوم بإقامة مباراة الشباب والعدالة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام
السوق

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193...

السوق
بعثة النصر تطير إلى أبها
الرياضة

بعثة النصر تطير إلى أبها

الرياضة
الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة
الرياضة

الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة

الرياضة
تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية
العالم

تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية

العالم
رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد
الرياضة

رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده

وظائف
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية

السعودية اليوم
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم