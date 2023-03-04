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ضمن منافسات الجولة الـ19

التعاون يهزم ضمك ويصعد للمربع الذهبي بـ دوري روشن

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
التعاون يهزم ضمك ويصعد للمربع الذهبي بـ دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة التعاون ضد ضمك، بفوز التعاون بهدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ضمك ضد التعاون

وكان اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا أحرز هدف التقدم لـ التعاون بالدقيقة الـ27 من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بتفوق التعاون بهدف دون رد، ومع بداية الشوط الثاني، تمكن سكري القصيم من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب فهد الرشيدي في الدقيقة الـ47.

ونجح ضمك بعد ذلك في تقليص الفارق عبر اللاعب منصور حمزي في الدقيقة الـ57.

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 34 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد فارس الجنوب عند 22 نقطة في المركز التاسع.

ضمك ضد التعاون - دوري روشن

مباريات الجولة الـ19

وتُختتم مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري المحترفين، اليوم بإقامة مباراة الشباب والعدالة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

وكانت مباريات الجولة الـ19 من دوري روشن، انطلقت أول أمس الخميس، بفوز الطائي على الفتح بثلاثية مقابل هدفين وفوز الفيحاء على أبها بثنائية دون رد، بينما تعادل الوحدة مع الهلال بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفي مباريات أمس، فاز الاتفاق على الرائد بهدفين مقابل هدف، وفاز الاتحاد على الخليج بثلاثية دون رد، بينما فاز النصر على الباطن بثلاثية مقابل هدف.

ضمك ضد التعاون - دوري روشن

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