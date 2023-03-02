Icon

التعليم تتيح نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني Icon السجن 30 شهراً و غرامة 25 ألف ريال حال الاقتراب من المناطق الحدودية المحظورة Icon اليوم.. تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ شؤون الحرمين لموسم رمضان Icon الهيئة الملكية تعلن عن وظائف للجنسين للعمل في عدة مدن Icon لقاءات وزير الخارجية مع نظرائه أثناء حضوره قمة العشرين Icon توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق Icon وزير الدفاع البريطاني: علاقتنا مع المملكة قوية وعميقة Icon فريق إنجاد يعلن العثور على مفقودين في تبوك Icon وظائف بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية Icon إنهاء معاناة أربعيني من أثر طلق ناري تعرض له قبل 7 سنوات بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر توكلنا ومدرستي ونظام نور

التعليم تتيح نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٢ مساءً
التعليم تتيح نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة التعليم عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات، عبر نظام نور وتوكلنا خدمات ومنصة مدرستي.

الاستعلام عن النتائج في نظام نور

ويمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات بكل سهولة من خلال حساب الطالب أو ولي الأمر في نظام نور أو توكلنا خدمات.

وتشمل خطوات استخراج نتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بعد اعتمادها من المدرسة في نظام نور الخطوات التالية:

– الدخول على نظام نور.

– إضافة رمز التحقق.

– الضغط على زر التسجيل أو الدخول مباشرة.

– الضغط على رمز الاستعلام عن النتيجة للطالب.

– اختيار الفصل الدراسي الثالث من القائمة.

– ثم الضغط على زر بحث.

الاستعلام عن النتائج عبر توكلنا خدمات:

كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال تطبيق توكلنا خدمات عبر الخطوات التالية:

– فتح التطبيق.

– الخدمات.

– خدمات التعليم.

– النتائج الدراسية.

كذلك أتاحت وزارة التعليم إمكانية الاستعلام عن نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من خلال منصة مدرستي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
حصاد اليوم

الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب
السعودية اليوم

أبرز مخاطر الاستثمار في الذهب

السعودية اليوم
شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل فوات الأوان
العالم

شاب سوري من تحت الأنقاض: صلوا قبل...

العالم
موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق أثناء الاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

موقف بطولي لشاب أنقذ طفلًا من الاختناق...

السعودية اليوم
ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف السارق
السعودية اليوم

ابتكار طريقة جديدة لتعطيل البطاقة الائتمانية وكشف...

السعودية اليوم
12 طريقة لتقليل مصروفاتك
السعودية اليوم

12 طريقة لتقليل مصروفاتك

السعودية اليوم
فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال
السعودية اليوم

فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة...

السعودية اليوم
أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو كبير فوق ألاسكا
العالم

أمريكا تسقط جسمًا طائرًا حلق على علو...

العالم