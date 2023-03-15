التعليم عن بعد غدًا في مدارس النماص وسراة عبيدة

أعلنت إدارتا التعليم في النماص وسراة عبيدة تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس، لتكون عن بعد عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع.

تعليم النماص

وقالت إدارة تعليم النماص عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم النماص ليوم غدٍ الخميس 24/ 8/ 1444هـ، راجين الله السلامة للجميع.

تعليم سراة عبيدة

كما قالت إدارة تعليم سراة عبيدة عبر تويتر: بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.. استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس 24/ 8/ 1444هـ، وذلك عبر منصة مدرستي بجميع مدارس محافظة سراة عبيدة ومدارس مكتب التعليم بـ الفرشة.