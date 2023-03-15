التعليم عن بعد غدًا في مدارس النماص وسراة عبيدة

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أعلنت إدارتا التعليم في النماص وسراة عبيدة تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس، لتكون عن بعد عبر منصة مدرستي؛ حرصًا على سلامة الجميع.
وقالت إدارة تعليم النماص عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لـ تعليم النماص ليوم غدٍ الخميس 24/ 8/ 1444هـ، راجين الله السلامة للجميع.
كما قالت إدارة تعليم سراة عبيدة عبر تويتر: بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية، وحرصًا على سلامة الجميع.. استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الخميس 24/ 8/ 1444هـ، وذلك عبر منصة مدرستي بجميع مدارس محافظة سراة عبيدة ومدارس مكتب التعليم بـ الفرشة.