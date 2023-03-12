التعليم عن بعد غدًا في مدارس حفر الباطن بسبب الطقس

أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن، تعليق الدراسة الحضورية غدًا؛ بسبب تقارير الأرصاد؛ حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وقالت الإدارة عبر موقع تويتر: بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر استمرار الدراسة (عن بُعد) عبر منصة مدرستي ليوم غد الاثنين الموافق 21/ 8/ 1444هـ للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومدارس مكتب التعليم بمحافظة حفر الباطن.

حالة الطقس المتوقعة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة تبدأ اليوم وتستمر حتى صباح غد الاثنين.

كما توقع الحصيني سقوط حبات البرد وجريان السيول على غرب وجنوب ووسط وشمال وشرق المملكة والكويت واليمن مصحوبة برياح نشطة.