التعليم عن بعد غدًا في مدارس عسير بسبب الطقس

أعلنت إدارة تعليم عسير، تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد غدًا الأربعاء؛ بسبب حالة الطقس، وحرصًا على سلامة الجميع.

وقالت إدارة عسير عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر الاستمرار في تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 23/ 8/ 1444هـ؛ لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب بـ تعليم عسير.

تعليم النماص

في وقت سابق، أعلنت إدارة تعليم النماص، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، وتحويل الدراسة عن بعد؛ بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت إدارة النماص عبر تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد فقد تقرر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس التابعة لتعليم النماص ليوم غدٍ الأربعاء 23/ 8/ 1444هـ، راجين الله السلامة للجميع.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة تتهيأ لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، يمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان)، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثير الانخفاض على أجزاء من منطقة حائل.

وأشارت التوقعات إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.