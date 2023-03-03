التكافؤ شعار لقاءات دياز وسييرا

تتسم مواجهات المديرين الفنيين الأرجنتيني رامون دياز والتشيلي لويس سييرا بالتكافؤ والندية الشديدة، وهو ما ظهر خلال مباراة الهلال والوحدة.

تعادل الهلال والوحدة

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الوحدة في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 3-3.

وظهرت كتيبة دياز بشكل مميز، حيث نجحت في التقدم 3 مرات، إلا أن الوحدة بقيادة سييرا نجح في خطف التعادل، ليرفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة، ولديه 3 مؤجلات، فيما وصل رصيد فرسان مكة لـ20 نقطة.

مواجهات دياز وسييرا

وفشل دياز وسييرا في حسم الأفضلية في المواجهات بينهما ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، بعد تعادل الأمس، التي كانت الخامسة بينهما، حيث سبق وتقابلا 4 مرات، فاز كل منهما وتعادلا مرتين.

وجاءت المواجهات السابقة بينهما، حينما كان يقود سييرا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فيما كان المدرب الأرجنتيني مدربًا للهلال.

ويقود المدير الفني الأرجنتيني، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ منتصف الموسم الرياضي الماضي، فيما تعاقد الوحدة مع سييرا في أكتوبر الماضي، لقيادة الفريق خلفًا للبوسني برونو أكرابوفيتش لتراجع النتائج.