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ضمن منافسات دوري المحترفين

التكافؤ شعار لقاءات دياز وسييرا

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
التكافؤ شعار لقاءات دياز وسييرا
المواطن - فريق التحرير

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تتسم مواجهات المديرين الفنيين الأرجنتيني رامون دياز والتشيلي لويس سييرا بالتكافؤ والندية الشديدة، وهو ما ظهر خلال مباراة الهلال والوحدة.

تعادل الهلال والوحدة

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على الوحدة في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 3-3.

وظهرت كتيبة دياز بشكل مميز، حيث نجحت في التقدم 3 مرات، إلا أن الوحدة بقيادة سييرا نجح في خطف التعادل، ليرفع الهلال رصيده إلى 33 نقطة، ولديه 3 مؤجلات، فيما وصل رصيد فرسان مكة لـ20 نقطة.

الوحدة والهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

مواجهات دياز وسييرا

وفشل دياز وسييرا في حسم الأفضلية في المواجهات بينهما ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، بعد تعادل الأمس، التي كانت الخامسة بينهما، حيث سبق وتقابلا 4 مرات، فاز كل منهما وتعادلا مرتين.

دياز
المدرب الارجنتيني – المصدر @Alhilal_FC

وجاءت المواجهات السابقة بينهما، حينما كان يقود سييرا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فيما كان المدرب الأرجنتيني مدربًا للهلال.

ويقود المدير الفني الأرجنتيني، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ منتصف الموسم الرياضي الماضي، فيما تعاقد الوحدة مع سييرا في أكتوبر الماضي، لقيادة الفريق خلفًا للبوسني برونو أكرابوفيتش لتراجع النتائج.

سييرا
سييرا – المصدر @alwehdaclub1
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