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ضمن منافسات دوري روشن

التكافؤ شعار مواجهات ضمك والتعاون

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٨ مساءً
التكافؤ شعار مواجهات ضمك والتعاون
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة ضمك والتعاون ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة اليوم بالجولة الـ19

ومن المقرر أن تطلق مباراة ضمك والتعاون عند الساعة الرابعة مساء اليوم السبت، على ملعب نادي ضمك، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز التاسع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

مباريات ضمك والتعاون

وسبق أن لعب ضمك والتعاون 7 مباريات ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، نجح فارس الجنوب في تحقيق الفوز مرتين، مقابل 3 انتصارات لسكري القصيم، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

ويتساوى ضمك والتعاون مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر كأكثر الأندية في دوري روشن السعودي تسجيلًا للأهداف الرأسية برصيد 6 أهداف لكل منهما.

ضمك والتعاون
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بشكل جيد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات وتعادل في 7 لقاءات، وخسر 6 مرات، وسجل 21 هدفًا، واستقبل 22 هدفًا.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الفوز 9 مرات في الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، وتعادل 4 مرات وخسر 5 مرات، ونجح في تسجيل 26 هدفًا، واهتزت شباكه 20 مرة.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @AltaawounFC
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