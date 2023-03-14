التنقيب عن الذهب في بئر يقتل 5 أشخاص بالسودان

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير
قتل 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار بئر في منطقة “شاور” شرقي السودان أثناء قيامهم بأعمال التنقيب التقليدي “العشوائي” عن معدن الذهب، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وكشفت السلطات المحلية المختصة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة، مؤكدة وضع الترتيبات والتدابير اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
وينتشر الآلاف من السودانيين أغلبهم من الشباب، في الصحراء وبين الجبال، بحثًا عن الذهب بحفر آبار عبر آليات وطرق تقليدية، وسط ظروف بيئية عالية الخطورة غالباً ما تكلفهم حياتهم.
وتتكرر حوادث الوفيات من حين لآخر وسط المنقبين عن الذهب وسط الشباب الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل الحصول على الذهب لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.
وتعتبر ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر إضافة إلى جنوب وغرب كردفان، هي المناطق الأكثر إنتاجاً للذهب، حيث ينتشر فيها آلاف المنقبين بحثاً عن المعدن النفيس، بطرق تقليدية تعتمد على الحفر بالأيدي وتكسير الحجارة وطحنها ثم غسلها بواسطة مادة الزئبق عالية الخطورة قبل حرقها لاستخلاص الذهب.