التنقيب عن الذهب في بئر يقتل 5 أشخاص بالسودان

قتل 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار بئر في منطقة “شاور” شرقي السودان أثناء قيامهم بأعمال التنقيب التقليدي “العشوائي” عن معدن الذهب، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

الإجراءات اللازمة

وكشفت السلطات المحلية المختصة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة، مؤكدة وضع الترتيبات والتدابير اللازمة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

وينتشر الآلاف من السودانيين أغلبهم من الشباب، في الصحراء وبين الجبال، بحثًا عن الذهب بحفر آبار عبر آليات وطرق تقليدية، وسط ظروف بيئية عالية الخطورة غالباً ما تكلفهم حياتهم.

حوادث الوفيات

وتتكرر حوادث الوفيات من حين لآخر وسط المنقبين عن الذهب وسط الشباب الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل الحصول على الذهب لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد.

وتعتبر ولايات نهر النيل والشمالية والبحر الأحمر إضافة إلى جنوب وغرب كردفان، هي المناطق الأكثر إنتاجاً للذهب، حيث ينتشر فيها آلاف المنقبين بحثاً عن المعدن النفيس، بطرق تقليدية تعتمد على الحفر بالأيدي وتكسير الحجارة وطحنها ثم غسلها بواسطة مادة الزئبق عالية الخطورة قبل حرقها لاستخلاص الذهب.