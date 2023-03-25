الثلوج تكسو مرتفعات تبوك باللون الأبيض

وثقت مجموعة من الصور، الثلوج تكسو مرتفعات جبال تبوك صباح اليوم باللون الأبيض، بعد تساقط ثلوج كثيفة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد وجريان للسيول تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

أمطار رعدية وبرد وسيول

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.