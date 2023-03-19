الجاسر: حافلات الرياض تعزز جودة الحياة وتسهل الحركة المرورية

أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر، أن إطلاق المرحلة الأولى من خدمة “حافلات الرياض”، ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، تعزز من جودة الحياة وتسهم في تسهيل الحركة المرورية.

خيارات جديدة وآمنة

وقال الجاسر عبر حسابه الرسمي على بموقع “تويتر”: “نبارك إطلاق المرحلة الأولى من خدمة حافلات الرياض ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في مدينة الرياض”، معتبرًا إياها إضافة مهمة في نشاط النقل العام، حيث تتيح لسكان المدينة وزوارها خيارات تنقل جديدة وآمنة وصديقة للبيئة،لافتًا إلى أنها تعزز من جودة الحياة ، وتسهم في تسهيل الحركة المرورية.

المرحلة الأولى

وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قد أعلنت إطلاق المرحلة الأولى من خدمة “حافلات الرياض”، ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض.

وتتضمن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل المرحلة 15 مسارًا ضمن مسارات شبكة “حافلات الرياض” والبالغ إجمالها 86 مسارًا.