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أكد أن رواد الأعمال ركيزة رئيسة لنمو القطاع اللوجستي

الجاسر: نعزز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع المحتوى المحلي إلى 60%

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
الجاسر: نعزز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع المحتوى المحلي إلى 60%
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتتضمن حزمة من المشاريع الطموحة التي تسهم في توسيع فرص الاستثمار مع كافة مكونات القطاع الخاص بما في ذلك رواد الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركته في ملتقى بيبان الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” حتى 13 مارس، تحت شعار “فرص تصنع الريادة”؛ بمشاركة أكثر من 350 متحدثًا محليًّا وعالميًّا، و750 عارضًا من رواد الأعمال المحليين والعالميين، بحضور عددٍ من الوزراء، ورواد الأعمال، والمستثمرين، وصنّاع القرار.

تمكين القطاع الخاص

وقال الجاسر في جلسة حوارية بعنوان “أهمية ريادة الأعمال لتنمية الاقتصاد ونمو القطاعات الواعدة”: إن المملكة بدعم القيادة الرشيدة، وضمن مستهدفات رؤية 2030 تسعى لتمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال وتسريع وتسهيل وتيرة عمل القطاع الخاص، وتوفير فرصٍ جديدة لرواد الأعمال، ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

قطاع الخدمات اللوجستية

وأوضح الجاسر أن رواد الأعمال يعدون ركيزة رئيسة لنمو قطاع الخدمات اللوجستية، لذا عملت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على تسهيل الإجراءات لرواد الأعمال من خلال اطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة التي تهدف الى تسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية، كما تم الترخيص لأكثر من 1500 شركة خدمات لوجستية خلال عام 2022م لتوسيع السوق وتمكين الاستثمارات، مؤكدًا أن الأكاديمية اللوجستية اطلقت برامج متنوعة بهدف تخريج قادة أعمال في القطاع اللوجستي.

وأضاف: أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تسهم في دعم المحتوى؛ حيث بلغ المحتوى المحلي في أعمال المنظومة أكثر من 41%، مؤكدًا أن المنظومة تعمل على زيادة نسب المحتوى المحلي في أعمالها، إلى 60%.

وبين الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل بشكل متكامل لتمكين القطاع الخاص بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.

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