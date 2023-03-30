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وجه بتكثيف الجهود لخدمة ضيوف الرحمن

الجاسر يتابع سير العمل في مطار الملك عبدالعزيز ويتناول الإفطار مع العاملين

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٨ مساءً
الجاسر يتابع سير العمل في مطار الملك عبدالعزيز ويتناول الإفطار مع العاملين
المواطن - فريق التحرير

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تفقد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الخميس، برفقة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج وعدد من القيادات؛ مرافق وخدمات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، كما وقف على انسيابية حركة السفر وسير العمل وفق الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

وقد تفقد الجاسر نقاط الفرز التي تم تجهيزها من قبل شركة مطارات جدة لتنظيم حركة دخول حافلات المعتمرين إلى صالات السفر، ثم انتقل إلى غرفة المراقبة والتدخل السريع واطلع على آلية العمل والمهام التي يقوم بها الفريق المكلف بالعمل على مدار الساعة.

تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

كما تفقد الجاسر مركز مراقبة العمليات والتحكم ومنطقة الجوازات والإجراءات الأمنية ومنطقة إنهاء إجراءات السفر واستمع إلى شرح مفصل عن آلية استقبال ضيوف الرحمن، وشاهد عرضًا مرئيًّا عن الخطط التشغيلية التي تنفذها مطارات جدة بمشاركة أكثر من 27 جهة حكومية وأمنية وتشغيلية.

وعقب ذلك ترأس اجتماعًا لاستعراض ومناقشة المواضيع المتعلقة بموسم ذروة العمرة في مختلف المطارات ذات العلاقة، ومتابعة استعدادات وخطط الجهات الحكومية بأعمال الموسم ومتابعة كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

واختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية جولته الميدانية بمشاركة العاملين في المطار الإفطار الرمضاني، موجهًا بتكثيف الأداء وتسهيل حركة تدفق المعتمرين والزوار والمسافرين، وخلق تجربة سفر أكثر راحة ويسر، ووفق أعلى معايير الجودة والتنقل الآمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، وتحقيقًا للمستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.

ونوّه الجاسر بجهود كافة العاملين في قطاعات المطار، مثمنًا حجم التنسيق الرفيع والمشترك لتسهيل انسيابية السفر والقدوم، حيث تشهد حركة المسافرين نموًّا متسارعًا خلال شهر رمضان المبارك من مختلف أنحاء العالم.

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