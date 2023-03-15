الجدعان: رؤية المملكة داعمة للمستثمرين والفرصة متاحة أمام إيران

أكد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن حقبة اليوم تلعب فيها مواقع التواصل الاجتماعي دورًا في غاية الأهمية، وربما تسبب رعبًا وخوفًا لأنها تلعب على بعض المشاعر، الأمر الذي يتطلب حضورًا مع أخذها بعين الاعتبار.

فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: لا بد أن نكون حاضرين في مواقع التواصل الاجتماعي وأخذها بعين الاعتبار لأنها تلعب دورا في غاية الأهمية #مؤتمر_القطاع_المالي_الدولي#الإخبارية pic.twitter.com/YfTowwdHIY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023

إعادة الهيكلة

ودعا الجدعان ، خلال انطلاق فعاليات مؤتمر القطاع المالي الدولي في نسخته الثانية بالرياض، إلى ضرورة الإسراع في الهيكلة المطلوبة بالنسبة للمنظومة المصرفية والقطاع المالي عالميًا لإحداث توازن، معتبرًا إياه أمرًا محوريًا من أجل التأهب تمهيدًا للاستجابة السريعة لضمان أداء السوق على نفس المستوى.

فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: لضمان أداء السوق على نفس المستوى يجب الإسراع في الهيكلة المطلوبة بالنسبة للقطاع المالي عالميا #مؤتمر_القطاع_المالي_الدولي#الإخبارية pic.twitter.com/PL8lurzQCM — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023

وأضاف الجدعان أن قطاع السياحة يعد قطاعًا واعدًا مزدهرًا يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية، بالإضافة إلى قطاعات الرياضة والترفيه والصناعة والتعدين، لافتًا إلى تضاعف وتيرة نمو عمل القطاعات بالمملكة وفقًا للرؤية لدعم فرص الاستثمار والقطاع الخاص.

فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: قطاع السياحة يوفر الكثير من الفرص الوظيفية والاستثمارية #مؤتمر_القطاع_المالي_الدولي#الإخبارية pic.twitter.com/gMn0emLC9H — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023

وأشار الجدعان إلى سعي المملكة لتحويل الاقتصاد لكي يكون ناهضًا وفقًا لرؤية المملكة التي ترتكز على تقديم الدعم للمستثمرين والقطاع الخاص.

فيديو | وزير المالية محمد الجدعان: نركز في رؤية المملكة على تقديم الدعم للمستثمرين والقطاع الخاص #مؤتمر_القطاع_المالي_الدولي#الإخبارية pic.twitter.com/ouwaZXPIIf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 15, 2023

الاستثمار مع إيران

كما تحدث الجدعان عن فرص الاستثمار مع إيران بعد اتفاق عودة العلاقات، مؤكدًا أن المملكة ملتزمة بالاتفاقية الهادفة لاستقرار المنطقة وتوفير احتياجات الشعوب وتحقيق الازدهار، لافتًا إلى أن إيران دولة مجاورة ولا يوجد أي معوقات للاستثمار معها، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بتحقيق الاستقرار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ووفقًا للمواثيق الدولية، منوهًا إلى أن تحقيق الاستقرار يعد مطلبًا لدى الجانبين، مضيفًا أن هناك الكثير من الفرص المواتية للمملكة وإيران طالما توافرت النية الحسنة.