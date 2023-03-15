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وفقًا لاتفاقية عودة العلاقات شريطة تحقيق الاستقرار بالمنطقة

الجدعان: رؤية المملكة داعمة للمستثمرين والفرصة متاحة أمام إيران

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣١ صباحاً
الجدعان: رؤية المملكة داعمة للمستثمرين والفرصة متاحة أمام إيران
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، أن حقبة اليوم تلعب فيها مواقع التواصل الاجتماعي دورًا في غاية الأهمية، وربما تسبب رعبًا وخوفًا لأنها تلعب على بعض المشاعر، الأمر الذي يتطلب حضورًا مع أخذها بعين الاعتبار.

إعادة الهيكلة

ودعا الجدعان ، خلال انطلاق فعاليات مؤتمر القطاع المالي الدولي في نسخته الثانية بالرياض، إلى ضرورة الإسراع في الهيكلة المطلوبة بالنسبة للمنظومة المصرفية والقطاع المالي عالميًا لإحداث توازن، معتبرًا إياه أمرًا محوريًا من أجل التأهب تمهيدًا للاستجابة السريعة لضمان أداء السوق على نفس المستوى.

وأضاف الجدعان أن قطاع السياحة يعد قطاعًا واعدًا مزدهرًا يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية، بالإضافة إلى قطاعات الرياضة والترفيه والصناعة والتعدين، لافتًا إلى تضاعف وتيرة نمو عمل القطاعات بالمملكة وفقًا للرؤية لدعم فرص الاستثمار والقطاع الخاص.

وأشار الجدعان إلى سعي المملكة لتحويل الاقتصاد لكي يكون ناهضًا وفقًا لرؤية المملكة التي ترتكز على تقديم الدعم للمستثمرين والقطاع الخاص.

الاستثمار مع إيران

كما تحدث الجدعان عن فرص الاستثمار مع إيران بعد اتفاق عودة العلاقات، مؤكدًا أن المملكة ملتزمة بالاتفاقية الهادفة لاستقرار المنطقة وتوفير احتياجات الشعوب وتحقيق الازدهار، لافتًا إلى أن إيران دولة مجاورة ولا يوجد أي معوقات للاستثمار معها، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بتحقيق الاستقرار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ووفقًا للمواثيق الدولية، منوهًا إلى أن تحقيق الاستقرار يعد مطلبًا لدى الجانبين، مضيفًا أن هناك الكثير من الفرص المواتية للمملكة وإيران طالما توافرت النية الحسنة.

 

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