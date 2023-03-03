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تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة بتقديم مساعدات بـ 400 مليون دولار

الجسر الإغاثي السعودي لأوكرانيا يحمل 250 طنًّا من المساعدات

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
الجسر الإغاثي السعودي لأوكرانيا يحمل 250 طنًّا من المساعدات
المواطن - فريق التحرير

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أكد متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، د. سامر الجطيلي، اليوم الجمعة، أن الجسر الإغاثي السعودي إلى أوكرانيا يتكون من 3 طائرات وعلى متنها 250 طنًّا من المساعدات الإغاثية.

دعم المملكة للمتضررين

وأوضح الجطيلي، في مداخلة لـ”قناة الإخبارية”، أن المساعدات السعودية لأوكرانيا تأتي ترجمة للمواقف المبدئية للمملكة في مساعدة المحتاجين حول العالم بما في ذلك المتضررين من حرب أوكرانيا، وترجمة أيضًا للاتفاقية التي تم توقيعها ومذكرة التفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار.

وأشار الجطيلي إلى أن الطائرة تحمل مواد إيوائية ومولدات كهربائية بالإضافة لمستلزمات طبية، والتي تأتي لترجمة ما تم توقيعه من اتفاقية ودعم المتضررين من الحرب والتي ستستمر لإدخال هذه المساعدات للداخل الأوكراني.

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