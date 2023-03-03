الجسر الإغاثي السعودي لأوكرانيا يحمل 250 طنًّا من المساعدات

أكد متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، د. سامر الجطيلي، اليوم الجمعة، أن الجسر الإغاثي السعودي إلى أوكرانيا يتكون من 3 طائرات وعلى متنها 250 طنًّا من المساعدات الإغاثية.

فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: الجسر الجوي الإغاثي إلى أوكرانيا يتكون من 3 طائرات بحمولة 250 طنا

#الإخبارية pic.twitter.com/qKPW7EKpDt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 3, 2023

دعم المملكة للمتضررين

وأوضح الجطيلي، في مداخلة لـ”قناة الإخبارية”، أن المساعدات السعودية لأوكرانيا تأتي ترجمة للمواقف المبدئية للمملكة في مساعدة المحتاجين حول العالم بما في ذلك المتضررين من حرب أوكرانيا، وترجمة أيضًا للاتفاقية التي تم توقيعها ومذكرة التفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار.

وأشار الجطيلي إلى أن الطائرة تحمل مواد إيوائية ومولدات كهربائية بالإضافة لمستلزمات طبية، والتي تأتي لترجمة ما تم توقيعه من اتفاقية ودعم المتضررين من الحرب والتي ستستمر لإدخال هذه المساعدات للداخل الأوكراني.