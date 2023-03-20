الجفاف يقتل 43 ألف صومالي في 2022

لقي 43 ألف شخص، حتفهم العام الماضي في موجة الجفاف المستمرة في الصومال والتي بلغت مستويات لم يسبق لها مثيل.

نصفهم أطفال

وفي أول محاولة لتقدير عدد الوفيات في جميع أنحاء البلاد، أفاد باحثون بأن نصف الوفيات من الأطفال دون سن الخامسة.

وكشفت الأمم المتحدة أن عدم هطول الأمطار على مدى خمسة مواسم متتالية جعل نصف سكان الصومال البالغ عددهم 17 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى مساعدات، رغم أن بعض المناطق لم تعلن العام الماضي عن حدوث مجاعة توقعها بعض الخبراء.

مرشح للزيادة

وبحسب البحث، الذي قادته كلية لندن للصحة العامة والطب المداري، فإن نصف الوفيات كان من الأطفال دون سن الخامسة وأن الأزمة قد تكون أسوأ من آخر موجة جفاف كبيرة شهدها الصومال في عامي 2017 و2018.

وكشف التقرير، أن معدل الوفيات قد يرتفع في النصف الأول من عام 2023، وتوقع أن يتراوح إجمالي الوفيات في هذه الفترة ما بين 18100 و34200.