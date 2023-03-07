الجلوس لفترات طويلة قد يسبب إعاقة جسدية

كشف استشاري جراحة العظام الدكتور محمد الصحن، أن الجلوس لفترات طويلة واستخدام الأجهزة الذكية لساعات طويلة، قد يتسبب في إعاقة جسدية.

فيديو | استشاري جراحة العظام د. محمد الصحن: الجلوس لفترات طويلة واستخدام الأجهزة قد يتسبب في إعاقة جسدية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/X66iG2zpco — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 7, 2023

الجلوس لفترات طويلة

وأوضح الصحن خلال تصريحات ببرنامج “نشرة النهار” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه “في السابق كنا نرى آلام الظهر في أعمار الثلاثين والأربعين والخمسين والستين من العمر، لكن الآن نراها في الأعمار دون العشرين وذلك بسبب استخدام الأجهزة الذكية والحاسب الآلي لساعات طويلة”.

وأشار إلى أن الجلسات على المكاتب غير الصحيحة وغير المستقيمة، تؤثر على فقرات الظهر وتسبب أحيانًا بدايات احتكاك أو ضغط على الأعصاب في ديسك الظهر والغضاريف، وقد تسبب إعاقة جسدية.

ولفت إلى أن آلام أسفل الظهر معروفة منذ دراسات عام 1990 بأنها تعد من أكثر أسباب الإعاقات عالميًا، داعيًا إلى ضرورة الوقاية.

تخفيف آلام الظهر

وكان تجمع الرياض الصحي الثالث، قدم في وقت سابق، نصائح لوضعية الجلوس الصحيحة ومدى أهميتها للحفاظ على جسم الإنسان ومنها تخفيف آلام الظهر.

وأوضح تجمع الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، الوضعية الصحيحة للجسم أثناء الجلوس وهي:

1ـ ضرورة تغيير وضعية الجلوس كل 30 دقيقة وذلك بالوقوف أو المشي.

2ـ وضع الكتفين متجهين للخلف.

3ـ استقامة الظهر.

4ـ تلامس المؤخرة لظهر الكرسي.

أهمية الوضعية الصحيحة للجسد: