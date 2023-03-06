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يُسمح للناقل المحلي فقط بأخذ بيانات الهوية

الجمارك توضح بيانات الشحن الجمركي تجنبًا للاحتيال

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
الجمارك توضح بيانات الشحن الجمركي تجنبًا للاحتيال
المواطن - فريق التحرير

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، أنه يُسمح للناقل المحلي بأخذ بيانات الهوية الوطنية فقط، لتخليص الشحنة جمركيًا.

تزويد الناقل بالبيانات

وأوضحت هيئة الجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسارات أحد المواطنين بشأن مطالبة إحدى شركات البريد لبياناته الشخصية بدعوى استكمال إجراءات الشحنة، أنه بالإمكان التواصل مع الناقل وتزويدهم بالبيانات المطلوبة لفسح الشحنة.

طرق الاحتيال

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الداخلية، من طرق الاحتيال المالي، داعية للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال أرقام الطوارئ المعلنة، وهي 911 من مناطق مكة والرياض والشرقية و999 من بقية أنحاء المملكة.

ومن أبرز طرق الاحتيال المالي التي حذرت منها وزارة الداخلية ضمن حملة توعوية أطلقتها الوزارة تحت شعار “خلك حريص”:

– انتحال صفة غير صحيحة.

– تزييف الرسائل الإلكترونية بشعار لجهة موثوقة.

– رسائل نصية مجهولة المصدر.

– مواقع تسويق مزيفة.

 

 

 

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