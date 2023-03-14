الجمارك توضح حقوق المستورد إلكترونيًا لدى شركات النقل السريع

استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ثلاث معلومات تهم المستهلك عند الاستيراد من المتاجر الإلكترونية عبر شركات النقل السريع.

وأكدت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه لا يحق لشركة النقل السريع الحصول على معلومات المستورد الشخصية عدا الاسم ورقم الهوية، إلى جانب تحملها مسؤولية سلامة الشحنة.

ولفتت إلى أن الشركة هي المسؤولة أمام الهيئة عن إنهاء كافة إجراءات الاستيراد من خارج المملكة.