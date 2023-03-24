الجماهير تنتقد أداء محمد العويس في الشوط الأول أمام فنزويلا

انتقدت جماهير الكرة السعودية، أداء الحارس محمد العويس في الشوط الأول من مباراة السعودية وفنزويلا، وذلك بعد استقبال شباكه لهدفين.

سبب الانتقاد ضد محمد العويس

واندهشت الجماهير من إصرار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على الدفع بـ العويس في التشكيل الأساسي للأخضر، رغم أنه لا يلعب بصورة أساسية مع نادي الهلال، حيث أوضحت أن الإصرار والدفع به في مباراة فنزويلا كان سببًا في استقبال شباك الأخضر لهدفين خلال 7 دقائق.

وكان المنتخب الفنزويلي سجل هدفين في الشوط الأول في الدقيقتين الـ26 والـ34 عبر كل من جوزيف مارتينيز وسولومون وندون.