الجماهير تهاجم رينارد: دفع الشرط الجزائي ورحل بعد تراجع النتائج

هاجمت جماهير كرة القدم السعودية، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بعد قراره الذي اتخذه بالرحيل عن تدريب المنتخب السعودي وفسخ العقد بعد تراجع نتائج المنتخب بالفترة الأخيرة.

ومنذ الفوز على الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الماضي، خسر المنتخب السعودي 3 مباريات متتالية ستؤدي لتراجعه في التصنيف، حيث خسر أمام منتخبي بولندا والمكسيك في كأس العالم 2022، ثم خسر الجمعة الماضية أمام منتخب فنزويلا وديًا.

سبب غضب الجماهير من هيرفي رينارد

وأبدت الجماهير غضبها من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتجديد له حتى عام 2027، رغم تراجع النتائج معه بعد الفوز على الأرجنتين منتقدين صمت اتحاد القدم عليه، حتى قرر المدرب الفرنسي مفاجأة الجميع وفسخ العقد ودفع قيمة الشرط الجزائي للاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل الرحيل.

وقال المراسل عبدالعزيز الجميعة مراسل قنوات SSC: إن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد سيرحل عن تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد مباراة بوليفيا الودية المقامة حاليًّا في جدة.

وتحدث الجميعة قائلًا: “مباراة بوليفيا اليوم هي آخر مباراة لـ رينارد مع الأخضر، المدرب الفرنسي اتخذ القرار من أجل الرحيل لتدريب منتخب فرنسا للسيدات”.

وأضاف الجميعة: “نحن في انتظار ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد مباراة بوليفيا ليعطينا كافة الأجوبة عن كواليس هذا القرار المفاجئ”.