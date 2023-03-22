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بعد قراره باعتزال لعب كرة القدم

الجماهير تودع مسعود أوزيل: من أفضل صناع اللعب بالتاريخ

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٣ مساءً
الجماهير تودع مسعود أوزيل: من أفضل صناع اللعب بالتاريخ
المواطن - فريق التحرير

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حرصت الجماهير على توديع النجم الألماني مسعود أوزيل، بعد قراره باعتزال لعب كرة القدم رسميًا، وأكدت أنه أحد أفضل صناع اللعب في التاريخ.

اعتزال مسعود أوزيل

وأعلن أوزيل، اليوم الأربعاء، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتزاله اللعب، بعد تعرضه لإصابات عديدة في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه حان وقت ترك المسرح الكبير لكرة القدم.

كما وجه مسعود أوزيل، الشكر إلى الأندية التي لعبه لها، وزملائه والمدربين الذين عمل معهم، والجماهير التي ساندته طوال مسيرته، كما شكر عائلته وأصدقاءه، وشدد على أنه سيظهر عبر مواقع التواصل للحديث مع الجماهير.

مسعود أوزيل
أوزسل – المصدر telegraph

أوزيل أحد أفضل صناع اللعب

وتفاعلت الجماهير مع خبر اعتزال نجم ريال مدريد السابق، ليصبح “أوزيل” و”صناع اللعب” ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال أحمد: “المهارة، الذكاء، الرؤية، والدقة.. مسعود أوزيل كان واحدًا من أفضل صناع اللعب اللي شفتهم وواحدًا من أكثر اللاعبين اللي حبيتهم في اللعبة، وهو شيء طبيعي، لو بتحب الكورة، أنت تلقائيًا هتحب أوزيل”.

ozil
أوزيل – المصدر hindustantimes

وكتب عبدالله: “ليست أفضل نهاية ولكن كانت أجمل البدايات، وداعًا لأفضل صناع اللعب بتاريخ”، وقال فيصل: “وانتهت حكاية أحد أعظم صناع اللعب بالتاريخ”، وتابع آخر: “واحد من أفضل صناع اللعب في التاريخ، وداعًا عازف الليل مسعود أوزيل”.

وعلق حساب “دون” قائلًا: “عازف اللّيل يترك آلته الموسيقيَّة جانبًا ويغلق الباب عليها مدى الحياة.. أعتقد وبرأيي أن مسعود أوزيل آخر 10-15 سنة حجز مكانه بين أفضل صُنَّاع اللعب إذا لم يكُن أفضلهم حتى”.

ozil
أوزيل – المصدر independent

وتابع تغريدته قائلًا: “مسعود أكثر لاعب أندرريتد شفته ومظلوم بشدّة كونه تعرَّض لضغوطات كثيرة في فترته الأخيرة مع أرسنال”، وقال رائد: “أحد أفضل صُناع اللعب اللي عاصرتهم وشفتهم في حياتي يعلن اعتزاله.. نهاية مسيرة ليست ممتازة لأوزيل”.

وعلق آخر قائلًا: “واحد من أفضل صناع اللعب اللي عاصرناهم، وواحد من الشخصيات العظيمة اللي ليها مواقف كتير متتنسيش داخل وخارج الملعب.. الأسطورة مسعود أوزيل يعلن اعتزاله كرة القدم”، وكتب عبدالله: “أحد أعظم صناع اللعب آخر 10 أعوام حقيقي من بعدها تم تهميش دور صانع اللعب”.

مسعود أوزيل
أوزيل – المصدر @M10
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