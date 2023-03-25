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الجماهير: رونالدينهو الأكثر متعة في تاريخ كرة القدم

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
الجماهير: رونالدينهو الأكثر متعة في تاريخ كرة القدم
المواطن - فريق التحرير

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أشادت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بإمكانيات نجم كرة القدم البرازيلية، رونالدينهو، مؤكدة أنه الأكثر موهبة ومتعة.

أكثر اللاعبين متعة

وطرح أكثر من حساب عبر موقع “تويتر”، تساؤلًا بشأن اللاعبين الأكثر متعة في تاريخ كرة القدم، وسط تفاعل كبير من الجماهير، ليصبح اسم النجم البرازيلي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم السبت.

رونالدينهو
النجم البرازيلي

رونالدينهو الأفضل

وكتب نعيم: “كثر.. مارادونا وزيدان والظاهرة والساحر رونالدينهو.. السحرة الأربعة”، وعلق ميدو قائلًا: “الساحر البرازيلي متعة وحسم… كان هو برشلونة”، وقال حسن عن النجم البرازيلي: “متعة وحسم لا جدال”.

وقال موسى مرزوق: “مارادونا، رونالدينهو، ميسي، رونالدو الأصلي البرازيلي ومبابي”، وعلق ناصر قائلًا: “الوالد عشق برشلونة في فترة الساحر البرازيلي، متعة حقيقية.. فعلًا”.

رونالدينهو
النجم البرازيلي

وعلق جمال قائلًا: “ملحقتش زيدان ولكن لحقت وحسيت الساحر البرازيلي أفضل لاعب بالمجرة”، وكتب جمال: “ما في أي مقارنة بين اللاعبين، النجم البرازيلي أفضل وأمتع وأمهر من لمس كورة القدم”.

ويُعد النجم البرازيلي واحدًا من أمهر لاعبي كرة القدم في التاريخ، ولعب دورًا بارزًا في تتويج برشلونة والمنتخب البرازيلي بالعديد من البطولات، ونال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2005.

رونالدينهو
النجم البرازيلي
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