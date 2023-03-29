الجماهير: سعد الشهري الأنسب لتدريب المنتخب السعودي

يسير الأخضر الأولمبي بشكل مميز مع المدير الفني سعد الشهري، ما دفع الجماهير والإعلاميين للمطالبة بإسناده مهمة تدريب المنتخب السعودي الأول، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

استقالة رينارد

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالأمس عن موافقته على استقالة رينارد، بعدما قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، مشيرًا في بيان رسمي إلى تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد.

سعد الشهري الأفضل

وأكد الجمهور والإعلاميون، أن سعد الشهري الأنسب لقيادة المنتخب السعودي الأول، طالبوا مسؤولو اتحاد كرة القدم بتعيينه، ليصبح اسم المدرب الوطني ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب عبدالعزيز العصيمي: “ولدنا ومنا وفينا، ولديه القدرة والإمكانيات والمؤهل.. جبنا عشرات الأجانب، وحان الوقت الآن لابن الوطن ليقود الأخضر الكبير.. سعد قدها وكفو، ومتأكد أنه راح يجيب لنا المستعصية بحول الله، بس عطوه فرصته”.

وقال خالد البدر: “أعتقد حان الوقت أن يستلم المدرب الوطني سعد الشهري دفة التدريب لمنتخب بلاده .. إنجازات ومسيرة وأرقام الكابتن سعد تجعله مؤهل بكل جدارة واستحقاق للإشراف على قيادة الأخضر في مشواره القادم”.

وعلق بندر الدبيخي قائلًا: “التغيير (الثاني) والذي يتمناه الجميع أن يكون المدرب الوطني سعد الشهري هو مدربنا القادم إن شاء الله.. أرقامه وإنجازاته تجعله مؤهل لقيادة المنتخب الأول، أبناء الوطن فيهم الخير والبركة.. سعد حقق ما عجز عنه رينارد”.

وأضاف وليد الصيعري: “أتمنى أن يكون المدرب الوطني سعد الشهري هو البديل للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.. أعتقد بأنه حان الوقت من أجل منح المدرب الوطني الفرصة لتدريب الأخضر السعودي”.