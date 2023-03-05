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الجماهير: صالح النعيمة المدافع العربي الأفضل

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٢ مساءً
الجماهير: صالح النعيمة المدافع العربي الأفضل
المواطن - فريق التحرير

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أشادت الجماهير بنجم فريق الهلال والمنتخب السعودي السابق، صالح النعيمة، مؤكدة أنه المدافع العربي الأفضل عبر التاريخ.

أفضل مدافع عربي في التاريخ

وطرح حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد، استفتاء بشأن أفضل مدافع عربي في التاريخ، وضمت القائمة كلاًّ من؛ صالح النعيمة، نور الدين النبيت، وائل جمعة والمهدي بن عطية.

كما يتواجد في القائمة كلٌّ من؛ مجيد بوقرة، محمود قندوز، محمد عبدالجواد، أحمد جميل، رضا تكر، خالد بدرة، رومان سايس، هاني رمزي وعنتر يحيى، بجانب إمكانية اختيار مدافع آخر.

افضل مدافع عربي
قائمة المدافعين المرشحين للأفضل – المصدر @fifaworldcup_ar

صالح النعيمة يتصدر الاستفتاء

وعلق حساب كأس العالم فيفا عبر “تويتر”، على قائمة الاختيارات، قائلًا: “كلهم مدافعون عِظام لكن الاختيار يجب أن يكون لواحد فقط فمن يكون المدافع العربي الأفضل عبر التاريخ؟”، ليصبح اسم صالح النعيمة ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

صالح النعيمة
النعيمة

وقال أبو عبدالله: “لا شك أن الجواب هو الإمبراطور والقيصر كابتن العرب والمنتخب السعودي والهلال، صالح النعيمة”، وكتب خالد: ” the king النعيمة”، وعلق آخر قائلًا: “ولو إني مالحقت على أيامه بس النعيمة”.

وعلق حساب عاشق الزعيم: “الجواب أكيد: الكابتن الخلوق النعيمة كابتن الهلال والمنتخب السعودي، ولا جدال في ذلك”، وكتب فهد الدين مهنا: “النعيمة الأسطورة”، وقال آخر: “كابتن العرب النعيمة.. الإمبراطور”.

صالح النعيمة
النعيمة
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