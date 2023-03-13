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للموسم الحالي في احتفالية كرنفالية

الجواد المحتوي يحقق كأس إمارة الشرقية في ختام سباقات ميدان حفر الباطن

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
الجواد المحتوي يحقق كأس إمارة الشرقية في ختام سباقات ميدان حفر الباطن
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

اختتمت مساء أمس الأحد أنشطة ميدان فروسية حفر الباطن للموسم الحالي باحتفالية كرنفالية، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وبحضور رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بحفر الباطن سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن ونائبه المهندس خلف العتيبي أمين المحافظة، وإدارة الميدان ومديري الدوائر الحكومية وممثلي الجهات الراعية والمشاركة.

وتكون السباق من ستة أشواط, وكان الشوط الأول مخصصًا للخيل العربية مفتوح الدرجات على مسافة 1600 م, حيث شارك في هذا الشوط 18 جواداً, واستطاع الجواد سيافي والذي تعود ملكيته إلى عبد العزيز الزماي من تحقيق الانتصار بالمركز الأول, أما في الشوط الثاني المخصص لفئة أمهار 2020, شاركت فيه 4 أمهار وتنافست على مفتاح سيارة افتراضي بمسافة 1600 متر, واستطاع همام حصة الظفر بالمركز الأول والذي يعود ملكيته إلى عبد العزيز الزماي.

وفي الشوط الثالث مفتوح الدرجات شارك 9 جياد بمسافة 2000 متر, وحقق المركز الأول الجواد يتسم للمالك مشعل الحربي بجائزة سيارة افتراضية, وفي الشوط الرابع المخصص لفئة أفراس مفتوح الدرجات شاركت تسع أفراس على سيارة افتراضية بمسافة 2000 م, وحقق المركز الأول الفرس غلا سحاب لمالكها داخل علي العتيبي.

الجواد المحتوي يحقق كأس إمارة الشرقية

وفي خامس الأشواط المخصص لمواليد 2019 تنافس 14 جوادًا على سيارة افتراضية بمسافة 2000 متر, وحقق المركز الأول الجواد عز سطام لمالكه محمد الشاطري، لتختتم بعد ذلك أشواط الحفل الختامي بمنافسة 20 جوادًا على كأس إمارة المنطقة الشرقية وحقق الكأس الجواد المحتوي لمالكه فهد محمد الحابوط وكانت الجائزة عبارة عن مبلغ قدره 50.000 ريال .

وأكد أمين عام فروسية حفر الباطن فهد الحابوط أن ميدان فروسية حفر الباطن حقق جزءًا كبيرًا من الأهداف والاشتراطات التي أقرتها هيئة الفروسية من حيث عدد المشاركين والمضمار, مشيداً بما حققه الخيالة والمدربون من نتائج في جميع السباقات.

وقدم الحابوط شكره وتقديره لمحافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود على حرصه لنجاح الميدان ومتابعته المستمرة التي ساهمت بنجاح الميدان لهذا العام, مثمنا دور الجهات الداعمة والعاملين في الميدان على ما قدموه من عمل بكل كفاءة.

كما شهد الحفل الختامي حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي الفروسية ومختلف أفراد المجتمع.

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