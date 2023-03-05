الجوف الزراعية توزع 15 مليون ريال أرباحًا نقدية على المساهمين

قرر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 02-03-2023م توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2022م، بإجمالي المبلغ الموزع 15 مليون ريال، على أن تكون حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال، وبنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5 %.

عدد الأسهم المستحقة

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على “تداول” إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 30 مليون سهم، كما سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

وأضاف البيان “ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 16-03-2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق”.