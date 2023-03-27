الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة

أعلنت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب، بعد فقدان السيطرة داخل البلاد.

اختراق الحواجز الأمنية

جاء ذلك في أعقاب اختراق المتظاهرين، الحواجز الأمنية في محيط منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد أغلقت الشرطة الإسرائيلية طرقًا رئيسية في تل أبيب، بينما يتوجه المئات في مظاهرة أمام وزارة الدفاع للتضامن مع وزير الدفاع المقال.

إقالة وزير الدفاع

وكان نتنياهو قد أقال وزير الدفاع يوآف غالانت على إثر تصريحات الأخير المطالبة بوقف التشريعات المتعلقة بالقضاء.

وفي أحدث تطورات الأزمة، أعلن قنصل إسرائيل العام في مدينة نيويورك الأمريكية استقالته قائلًا: إنه لا يمكنه أن يخدم حكومة نتنياهو التي تواجه اتهامات بتقويض الديمقراطية.

إغلاق الطرق السريع

وبثت وسائل إعلام عبرية لقطات لحشود ضخمة تغلق الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب، وكذلك مجموعة من المتظاهرين يشعلون النار في وسطه.