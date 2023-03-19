الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا

كشف السفير البولندي لدى فرنسا، يان إمريك روسشيسكي، اليوم الأحد، أنه إذا فشلت كييف في الدفاع عن استقلالها في ساحة المعركة، فسيتعين على الجيش البولندي أن يصبح مشاركًا مباشرًا في الحرب ضد روسيا.

الدخول في صراع

وتابع يان إمريك روسشيسكي، لقناة “إل سي آي”، “إذا فشلت أوكرانيا في الدفاع عن استقلالها، فلن يكون أمامنا خيار سوى الدخول في صراع”.

وأردف السفير البولندي لدى فرنسا، أن الأزمة الأوكرانية هي في الأساس معركة من أجل القيم والثقافة الأساسية للغرب، وهذا هو سبب أهمية الدفاع عنها.

وفي وقت سابق، لفت رئيس جهاز المخابرات الخارجية، سيرجي ناريشكين، إلى أن واشنطن ووارسو تعملان على خطط لتأسيس سيطرة بولندا العسكرية والسياسية على “الممتلكات التاريخية” في أوكرانيا.