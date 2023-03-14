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لم يكن هناك أي تواصل عبر أجهزة اللاسلكي بين الجانبين

الجيش الروسي: لم نتسبب في سقوط المسيرة الأمريكية

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
الجيش الروسي: لم نتسبب في سقوط المسيرة الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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نفى الجيش الروسي التسبب في سقوط الطائرة المسيرة الأمريكية فوق البحر الأسود.

رد الدفاع الأمريكية

فيما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه لم يكن هناك أي تواصل عبر أجهزة اللاسلكي بين الأمريكيين والروس قبل سقوط المسيرة.

واستدعت واشنطن السفير الروسي عقب حادث التصادم بين مسيرة أمريكية ومقاتلة روسية فوق البحر الأسود.

رسالة احتجاج

ونقلت السفيرة الأمريكية في موسكو، رسالة احتجاج شديدة اللهجة للخارجية الروسية.

فيما أكدت الخارجية الأمريكية أن مسؤولين كبار في الوزارة سيلتقون السفير الروسي مساء اليوم.

حادث تصادم

وكانت القيادة الأوروبية الأمريكية قد أعلنت عن وقوع حادث تصادم بين مقاتلة روسية ومسيّرة أمريكية فوق البحر الأسود.

وبدأت الحادثة، عندما قامت طائرتان روسيتان من طراز Su-27، اليوم الثلاثاء، باعتراض غير آمن وغير احترافي لطائرة MQ-9 التابعة للمخابرات والمراقبة والاستطلاع التابعة للقوات الجوية الأمريكية، والتي كانت تعمل في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.

نقص الكفاءة

وأعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية أنه في حوالي الساعة 7:03 صباحًا، بتوقيت وسط أوروبا، ضربت إحدى طائرات Su-27 الروسية مسيرة MQ-9، مما دفع القوات الأمريكية إلى إسقاط MQ-9 في المياه الدولية.

وأردفت أنه لمرات عدة قبل الاصطدام، قامت Su-27s بإلقاء الوقود على MQ-9 وحلقت أمامها بطريقة متهورة وغير سليمة بيئيًا وغير مهنية.

ولفتت إلى أن الحادث يدل على نقص الكفاءة، بالإضافة إلى كونها غير آمنة وغير مهنية.

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