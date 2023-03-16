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على بعد 5 كلم عن المستودع باتجاه حدود تشاد

الجيش الليبي يستعيد براميل اليورانيوم المفقودة

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
الجيش الليبي يستعيد براميل اليورانيوم المفقودة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الجيش الليبي استعادة براميل اليورانيوم المفقودة، التي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدانه بالأمس

وفند بيان رسمي للجيش الليبي على فيسبوك، اليوم الخميس،ما ورد في تقرير الوكالة الذرية عن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم، موضحًا أن أعضاء من الوكالة الذرية زاروا موقع تواجد اليورانيوم في الجنوب الليبي عام 2020، وتم جرد العدد الموجود، وأقفل باب المستودع بالشمع الأحمر.

مواد خطرة

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق مع الوكالة نظراً لخطورة هذه المواد، اتفق على تكليف حراسات للحفاظ عليها، مؤكدًا أن ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للوكالة تعهد بتوفير احتياجات الحراس، التي تتضمن ملابس خاصة وكمامات لحمايتهم من الأمراض التي تسببها هذه المادة، مثل الشلل والعقم وغيرها، لكن الوكالة الذرية لم توفرها، ما دفع الجيش، إلى وضع عناصر الحراسة على مسافة بعيدة من براميل اليورانيوم لضمانة سلامتهم.

اختفاء 10براميل

ولفت البيان إلى أن ماسيمو حضر الأربعاء الماضي إلى مكتب الأمين العام بالجيش الليبي، مبلغاً عن اختفاء 10 براميل، ووجود فتحة في المستودع تسمح بتهريب تلك البراميل، فتحرك الجيش واتخذ الإجراءات المناسبة للعثور على الكميات المفقودة، وقد وجدت تلك البراميل بالفعل في منطقة لا تبعد سوى 5 كلم عن المستودع في اتجاه الحدود التشادية.

وختم  البيان مقدماً دليلاً على ذلك موثقا بالفيديو، الكميات التي عثر عليها، لافتاً إلى أن الجيش بانتظار متخصصي الوكالة للتعامل مع تلك البراميل.

 

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