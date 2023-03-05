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تسمية الأعوام لتحفيز الحالة الشعرية العربية

الحارثي: تسمية عام 2023 بـ عام الشعر العربي مجابهة للعولمة الثقافية

الأحد ٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٢ مساءً
الحارثي: تسمية عام 2023 بـ عام الشعر العربي مجابهة للعولمة الثقافية
المواطن - فريق التحرير

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أشاد مدير أكاديمية الشعر العربي، الدكتور منصور الحارثي، بتسمية وزارة الثقافة لعام 2023 بـ عام الشعر العربي، وقال: إن هذه المبادرة تَسِم شعبنا بِسمَةٍ فنّية تميّزه عن غيره من الشعوب، وبقدر اهتمامنا؛ فإننا نصنع هالة مجتمعنا الثقافية، إذ تحرص الوزارة على تعزيز روح الانتماء لهذا الوطن العزيز من خلال إبراز مظاهره الثقافية الأصيلة.

وتابع: منذ نهاية ثمانينيات القرن العشرين، بدأت الإنسانيّة تتجه إلى الاهتمام بتراثها اللامادي، وتسعى لحفظه من التلف والنسيان؛ فموروث مملكتنا الثقافيّ غني بعمقه التاريخي، وتبذل وزارة الثقافة جهودًا جبّارة للتعريف به؛ لكونه من أبرز مقوّمات هويتنا الجماعيّة التي نتوارثها جيلًا بعد جيل، والتي ترسّخ الانتماء إلى تاريخنا وحضارتنا أمام زحف تيار العولمة الذي تنصهر في بوتقته الخصوصيّات الثقافية للأمم.

معادل ثقافيّ لاسم المملكة

ويرى الحارثي أن الشعر معادل ثقافيّ لاسم المملكة، ومكوّن أساسيّ من مكوّنات هويّة الإنسان السعوديّ، وزاد: فمن أرضنا انطلق هذا الفنّ القوليّ لينتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وهو كما هو معلوم “ديوان العرب” ولَبِنَة أولى تأسّست عليها حلقات طويلة من تاريخنا المحليّ والعربي؛ فالشعر ليس مجرّد قصائد أجاد الشعراء نظمها، وإنّما هو أعمق من ذلك وأبعد مدى.

عام الشعر العربي 2023

يذكر أن عام الشعر العربي 2023؛ يأتي انطلاقًا من مبادرة تسمية الأعوام التي تبنتها وزارة الثقافة؛ فلفتت أنظار العالم للمملكة، وبعثت روح الفضول الإيجابيّ للتعرّف على معالم الحضارة العربية ومكوناتها المتنوعة؛ والتي تهدف إلى تحفيز الحالة الشعرية العربية، والاحتفاء بمبدعيها السابقين والمعاصرين من خلال مبادرات وأنشطة وفعاليات تنظمها طوال العام.

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