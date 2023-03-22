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شملت أكثر من 2000 مستفيد

الحافلة الذكية من stc تختتم مرحلتها الأولى مع كبار السن بالرياض

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٣ مساءً
الحافلة الذكية من stc تختتم مرحلتها الأولى مع كبار السن بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت الحافلة الذكية، مرحلتها الأولى والتي أطلقتها مجموعة stc لتمكين كبار السن من التعامل مع التقنيات الحديثة بعد مرورها بعدد من محافظات منطقة الرياض، والتي تأتي ضمن مبادرات stc المجتمعية لتعزيز المعرفة الرقمية لكافة فئات المجتمع في المملكة وتحقيقًا لأهداف الاستدامة والمسؤولية  المجتمعية وتمكينًا للشمول الرقمي وذلك عبر شراكتها مع شركة هواوي.

توافد 2000 مستفيد

وحظيت الحافلة الذكية منذ انطلاقتها بتوافد أكثر من 2000 مستفيد من كبار السن لتوعيتهم بالتعامل مع التقنيات الحديثة واستخدام أهم تطبيقات الهاتف المحمول تتضمن أكثر من 140 جلسة تقنية توعوية والتي تركز على التطبيقات الحكومية مثل: أبشر، توكلنا، صحتي، توكلنا خدمات، ناجز بالإضافة إلى تطبيق mystc، لمساعدتهم في الحصول على الخدمات ورفع الوعي حول استخدام الإنترنت والحماية من جرائم الاحتيال الإلكتروني والتوعية في مجال سرية المعلومات والحفاظ عليها.

ويساند المشروع كبار السن للتعرف على أهم المهارات والتقنيات الحديثة، وذلك من خلال حافلات ذكية تجوب عددًا من محافظات المملكة، وشملت رحلة الحافلة محافظات وقرى القويعية، والدوادمي، مركز الجمش، وشقراء، أشيقر، روضة سدير، والقصب، والزلفي، والخرج، والأفلاج، والسليل.

الوصول لكبار السن

وكانت الحافلة قد انطلقت في شهر فبراير الماضي بهدف الوصول إلى أكبر عدد من كبار السن لإثراء معارفهم وتمكينهم في المجال الرقمي.

ويأتي مشروع الحافلة الذكية استمرارًا للمشاريع التي تقدمها مجموعة stc ضمن مبادراتها المجتمعية لدعم المجتمعات والقطاعات غير الربحية، واستكمالًا لجهودها في مجال الاستدامة بهدف المساهمة في مستقبل مستدام، ومضاعفة الأثر الإيجابي البيئي والاجتماعي، وذلك انطلاقاً من مكانتها الريادية بصفها أبرز وأهم مزودي الخدمات الرقمية في المملكة والمنطقة.

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